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Защитник "Ливерпуля": "МЮ", наверное, будет играть на ничью

Деян Ловрен
08:08 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Защитник "Ливерпуля" поделился ожиданиями относительно предстоящего поединка против "МЮ".

"Сейчас они находятся не в лучшей форме, но продолжают выигрывать матчи в уродливом стиле. Но только набранные очки имеют значения. Они очень глубоко защищались, когда мы играли в прошлый раз на "Энфилде". Посмотрим, как оно будет сейчас.

Им нужны очки. Ничья, пожалуй, будет хорошим результатом для них, но не для нас. На ничью мы никогда не играем, но, знаете, у Моуринью всегда есть свой план. Мы будем играть как обычно – в атакующий футбол, поэтому давайте наслаждаться этим. Наша задача – сконцентрироваться на своей игре и надеяться на победу", – цитирует Ловрена The Times.

Матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль состоится уже 10 марта. Начало поединка в 14:30.

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Новости спорта, АПЛ, Деян Ловрен, Новости футбола, ФК Ливерпуль, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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