Венгер - о критике со стороны болельщиков "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о критике в свой адрес.

"Болельщики ненавидят не меня, а тренера, который не приносит результата. Я недоволен из-за того, что мы проигрываем матчи. Я хочу побеждать и даже делать это со стилем, так что это очень амбициозно. Когда мы проигрываем, я, конечно, страдаю, как и все остальные.

"Арсенал" – это 30 млн человек. Это не страдания одного человека. Я беспокоюсь о том, чтобы все 30 млн были счастливы.

Испытываю ли я проблемы со сном? Это часть работы. Тренерам приходится испытывать разочарование и находить решения. Такие вещи помогают справляться с кризисом", – приводит слова Венгера Sky Sports.

После 29 туров "Арсенал" с 45 очками занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.