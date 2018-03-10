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Венгер - о критике со стороны болельщиков "Арсенала"

Арсен Венгер
05:55 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Арсен Венгер назвал причину критики со стороны болельщиков клуба.

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о критике в свой адрес.

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"Болельщики ненавидят не меня, а тренера, который не приносит результата. Я недоволен из-за того, что мы проигрываем матчи. Я хочу побеждать и даже делать это со стилем, так что это очень амбициозно. Когда мы проигрываем, я, конечно, страдаю, как и все остальные.

"Арсенал" – это 30 млн человек. Это не страдания одного человека. Я беспокоюсь о том, чтобы все 30 млн были счастливы.

Испытываю ли я проблемы со сном? Это часть работы. Тренерам приходится испытывать разочарование и находить решения. Такие вещи помогают справляться с кризисом", – приводит слова Венгера Sky Sports.

После 29 туров "Арсенал" с 45 очками занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Новости спорта, АПЛ, Арсен Венгер, Новости футбола, ФК Арсенал (Лондон), Футбол.
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