Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 11 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 11 марта
Новости: Ломаченко - Линарес: стороны договорились о бое Ломаченко - Линарес: стороны договорились о бое
Новости: Свитолина обыграла Бартель и вышла в 3-й круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе Свитолина обыграла Бартель и вышла в 3-й круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Новости: Уайлдер: Деньги - самое главное в боксе Уайлдер: Деньги - самое главное в боксе
X

Роналду вернулся в гонку бомбардиров Примеры

Криштиану Роналду
09:14 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нападающий Реала Криштиану Роналду демонстрирует поразительную результативность в последних играх.

Первая половина сезона выдалась для португальца далеко не самой удачной, однако после зимнего перерыва Криштиану вернулся в сумасшедшую форму.

Роналду блистает не только в Лиге чемпионов, где он отгрузил 3 мяча в ворота ПСЖ и укрепил свое лидерство в списке лучших снайперов данного турнира (12 голов), но и исправно забивает в Ла Лиге.

Паралимпиада-2018: расписание, медали, все новости

В целом Криштиану поражал ворота соперников в последних семи матчах Реала, в которых он принимал участие. Благодаря двум результативным ударам в игре с Эйбаром Роналду добрался до отметки в 18 голов в Примере, и теперь всего на 3 мяча отстает от форварда Барселоны Луиса Суареса, и на 6 от лидера "сине-гранатовых" Лионеля Месси. Таким образом, португалец возвращается в бомбардирскую гонку, и, если он продолжит забивать с такой же регулярностью, он будет иметь все шансы побороться за звание лучшего голеодора Ла Лиги.

При этом весьма впечатляющим остается и соотношение голов Роналду к сыгранным поединкам – в нынешнем сезоне на счету Криштиану 33 мяча в 34 играх во всех турнирах за Реал. К примеру, показатели извечного соперника Роналду – Лионеля Месси составляют 32 гола в 41 матче.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Криштиану Роналду, ФК Реал Мадрид, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом

Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом
Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве

Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве
В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)

В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)
Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"

Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Александрия" - "Черноморец": обзор матча Милевский завоевал Суперкубок Беларуси "Манчестер Юнайтед" 2:1 "Ливерпуль": видео голов и обзор матча

Последние новости

Майки Гарсия стал чемпионом мира в четвертой для себя категории Смех да и только: милые малыши нашли своих двойников Футбол. Где смотреть матчи чемпионата Украины 11 марта
Сегодня читают в спорте
01 Паралимпиада-2018: медальный зачет 11 марта
02 Ломаченко - Линарес: стороны договорились о бое
03 Майки Гарсия стал чемпионом мира в четвертой для себя категории
04 Свитолина обыграла Бартель и вышла в 3-й круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
05 Украина завоевывает вторую золотую медаль Паралимпиады
Новости сегодня
09:33 В Киеве из-за футбольного матча закроют три станции метро
09:33 Липинец - Гарсия: видео боя
09:27 Ученые выяснили, какой вид алкоголя помогает похудеть
09:26 Лондон намерен обсудить отравление Скрипаля с союзниками по НАТО
09:20 Прелести жизни: когда ты одинок, но счастлив (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Отравление Скрипаля: следствие имеет 200 свидетелей Отравление Скрипаля: следствие имеет 200 свидетелей
Новости: Ким Чен Ын пообещал Трампу воздержаться от ракетных испытаний Ким Чен Ын пообещал Трампу воздержаться от ракетных испытаний
Новости: Налог на недвижимость в 2018 году: сколько и за что придется платить Налог на недвижимость: сколько и за что придется платить
Новости: Рецепт дня: морковный пирог с глазурью Рецепт дня: морковный пирог с глазурью
Добавить комментарий
0