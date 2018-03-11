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Зинченко рассказал о своей жизни в Англии

Александр Зинченко
20:01 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Александр Зинченко рассказал о своих буднях в Англии.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко признался, что не умеет готовить, никогда не пробовал сало и не смотрит в торону английских девушек. Об этом украинский футболист рассказал Халатному футболу.

"Просыпаюсь, еду на базу, завтракаю, тренируюсь, после этого бассейн, процедуры, потом обед и домой приезжаю около 16.00. Если в 9.00 выезжаю из дому, то возвращаюсь в 16.00.

Готовлю? Это громко сказано. Выжить я смогу, но кому-то готовить - я бы не советовал. Коронное блюдо - омлет. Не люблю печень и голубцы - это вообще не про меня. И мне сейчас будет стыдно, но я никогда не пробовал сало, оно мне с виду не нравится. 

Не хочу обижать девчонок с Англии, но с нашими очень большая разница, поэтому в их сторону даже не смотрю", - рассказал Зинченко.

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Новости спорта, Александр Зинченко, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, Футбол, Чемпионат Англии.
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