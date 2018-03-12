Хацкевич объяснил отсутствие Гармаша и Хачериди в заявке на матч против "Вереса"
Новости спорта: Также тренер киевлян прокомментировал форму вернувшегося после травмы форварда Дьемерси Мбокани.
Главный тренер Динамо Александр Хацкевич объяснил отсутствие в заявке на матч УПЛ против Вереса (1:0) хавбека Дениса Гармаша и защитника Евгения Хачериди.
"Динамо" обыграло "Верес"
Гармаш пропустил матч с Вересом после того, как заработал удаление на последних секундах поединка Лиги Европы с Лацио (2:2). Хачериди же и вовсе пропустил вторую игру Динамо кряду после слабого матча с Зарей (3:2).
«Гармаш – не помощник нам с Лацио, его нецелесообразно было использовать. По Хачериди – нужно соответствовать требованиям, которые к нему выставляются, как к футболисту», — цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.
Также тренер киевлян прокомментировал форму вернувшегося после травмы форварда Дьемерси Мбокани.
«Мбокани старается, но отсутствие игровой практики сказывается».
В текущем розыгрыше УПЛ Евгений Хачериди сыграл за Динамо 17 матчей (1 гол), Денис Гармаш – 18 матчей (2 гола), а Дьемерси Мбокани – 17 матчей (8 голов).
При этом контракты Хачериди, Мбокани, а также Жуниора Мораеса с киевлянами истекают уже в конце этого сезона.