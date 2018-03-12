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"Шахтер" отправился в Рим: список игроков

Тайсон
10:07 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: "Горняки" отправились на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы.

12 марта в 9:00 по киевскому времени Шахтер взял курс на столицу Италии, где уже во вторник поборется с Ромой за путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов.

На сегодня у команды запланирована пресс-конференция, которая состоится в 19:00.

Сразу после общения с журналистами в 19:30 "горняки" проведут вечернюю тренировку.

С собой главный тренер команды Паулу Фонсека взял 21 игрока.

Вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Никита Шевченко;

Защитники: Богдан Бутко, Иван Петряк, Иван Ордец, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий, Исмаили;

Полузащитники: Алан Патрик, Тарас Степаненко, Фред, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Александр Зубков, Бернард, Дентиньо;

Нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

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Поединок между Ромой и Шахтером начнется 13 марта в 21:45 по киевскому времени.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Тайсон, ФК Рома, ФК Шахтер.
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