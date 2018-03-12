Драку Нани с болельщиками "Лацио" разнимали все пассажиры самолета

У полузащитника «Лацио» Нани во время возвращения с выездного матча чемпионата Италии с «Кальяри» (2:2) произошел конфликт с болельщиками команды.

Группа фанатов летела в Рим в одном самолете с «Лацио» и в какой-то момент стала критиковать португальца за его игру (Нани вышел на замену, проведя на поле 15 минут).

В итоге футболист вступил с фанатами в драку, которую пришлось разнимать семерым, включая членов экипажа самолета.

После посадки самолета одного из болельщиков удерживали в салоне до тех пор, пока команда не покинула воздушное судно.

Напомним, 15 марта в 20.00 «Динамо» примет «Лацио» в Киеве в ответном матче 1/8 финала ЛЕ.