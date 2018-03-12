Драку Нани с болельщиками "Лацио" разнимали все пассажиры самолета
Новости спорта: 31-летний португалец Нани подрался в самолете с фанатами «Лацио».
У полузащитника «Лацио» Нани во время возвращения с выездного матча чемпионата Италии с «Кальяри» (2:2) произошел конфликт с болельщиками команды.
Группа фанатов летела в Рим в одном самолете с «Лацио» и в какой-то момент стала критиковать португальца за его игру (Нани вышел на замену, проведя на поле 15 минут).
В итоге футболист вступил с фанатами в драку, которую пришлось разнимать семерым, включая членов экипажа самолета.
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После посадки самолета одного из болельщиков удерживали в салоне до тех пор, пока команда не покинула воздушное судно.
Напомним, 15 марта в 20.00 «Динамо» примет «Лацио» в Киеве в ответном матче 1/8 финала ЛЕ.