Форвард "Динамо" оценил шансы команды на проход в 1/4 ЛЕ

Наверное, игра с «Вересом» была своего рода репетицией, подготовкой к очень важному матчу с «Лацио». Сказал бы даже, самому важному в этой части сезона. Сегодня была принципиальная игра с «Вересом». Нужно было доказать, что предыдущие неудачи вматчах с ними – это нелепые ошибки. Хорошо, что сегодня победили, и с хорошим настроением будем готовиться к «Лацио».

- Быстрый мяч был частью установки на игру?

- Да. Самым главным было забить в первом тайме, чтобы во втором избежать мандража. Хотя, без него не обошлось: в конце матча все равно была валидольная ситуация. Нужно было до перерыва забивать два, чтобы во втором тайме спокойно довести игру до логического завершения. Лично у меня был для этого момент, тогда после перерыва было бы уже легче и забили бы больше. Но хорошо, что все хорошо закончилось.

- В каком из таймов у нападающих было больше работы?

- Наверное, до перерыва мы всей командой действовали и более слажено в обороне, и хорошие комбинации были в атаке. А во второй половине встречи, возможно, были немного раскоординированы и давали зазоры сопернику. Но в конце после того, как меня заменили, были моменты и у Мбокани, и у Вербича. Так что по количеству моментов, думаю, первый и второй таймы были равны. Просто из голевых ситуаций нужно выжимать максимум, тогда игры будут даваться намного легче, чем сегодняшняя.

- По сравнению с матчем во Львове двухнедельной давности, этот поединок получился получше?

- Во Львове мы допустили ряд очень грубых ошибок в начале матча, которые повлияли на исход встречи. Сегодня этих ошибок не было, в обороне мы сыграли более слажено и сконцентрировано, поэтому, собственно, и победили. Дальше – «Лацио». Имеем хороший шанс пройти дальше. Против такой команды интересно играть, тем более, они дают это делать. Мы будем играть дома, при своих трибунах, уверен, придет много людей нас поддержать. Наша задача – показать на футбольном поле все, что умеем, сыграть в свой, динамовский, футбол и тогда, уверен, все будет хорошо