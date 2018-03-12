Два футболиста "Шахтера" вызваны в сборную Бразилии

В конце марта сборная Бразилии проведет сбор, в рамках которого пройдет два спарринга — против России (23 марта) и Германии (27 марта). Сегодня же, 12 марта, главный тренер "пентакампеонов" Тите огласил список из 25 футболистов, которые имеют шанс принять участие в этих играх.

Так, в состав попали два "горняка" — Фред и Тайсон. Этот вызов стал далеко не первым в карьерах полузащитников — ранее они неоднократно принимали участие в матчах сборной.

Также отметим, что в список попали три бывших игрока Шахтера — Фернандиньо, Виллиан и Дуглас Коста.

Вратари: Алиссон (Рома), Эдерсон (Ман Сити), Нето (Валенсия)

Защитники: Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва (все — ПСЖ), Филипе Луис (Атлетико), Марсело (Реал), Фагнер (Коринтианс), Миранда (Интер), Кайо (Сан Паоло), Педро Жеромель (Гремио)

Полузащитники: Фернандиньо (Ман Сити), Виллиан (Челси), Фред, Тайсон (оба — Шахтер), Дуглас Коста (Ювентус), Коутиньо, Паулиньо (оба — Барселона), Ренато Аугусто (Бейдзинь Гоань), Талиска (Бешикташ), Каземиро (Реал)

Нападающие: Фирмино (Ливерпуль), Жезус (Ман Сити), Виллиан Хосе (Реал Сосьедад)