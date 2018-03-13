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"Рома" – "Шахтер": история противостояний

Рома - Шахтер
02:16 Сегодня Телеграф
ФК Шахтер

Новости спорта: Шахтер и Рома поспорят за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Шахтер на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с Ромой.

Между собой команды встречались пять раз, из которых четырежды удача была на стороне украинского клуба.

Отметим, что все поединки Шахтера и Ромы проходили в рамках Лиги чемпионов.

21.02.2018 Шахтер – Рома 2:1 (Лига чемпионов-2017/18, 1/8 финала)
08.03.2011 Шахтер – Рома 3:0 (Лига чемпионов-2010/11, 1/8 финала)
16.02.2011 Рома – Шахтер 2:3 (Лига чемпионов-2010/11, 1/8 финала)
22.11.2006 Шахтер – Рома 1:0 (Лига чемпионов-2006/07, групповой этап)
12.09.2006 Рома – Шахтер 4:0 (Лига чемпионов-2006/07, групповой этап)

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Рома – Шахтер состоялся 13 марта на Олимпийском стадионе в городе Рим (Италия). Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

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