Леоненко высказался о форвардах "Динамо"

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко высказал свое мнение об игре 21-летнего форварда «Динамо» Артема Беседина по мотивам матча 23-го тура УПЛ "Динамо" — "Верес" (1:0).

«Когда киевляне забивали гол в ворота «Вереса», начудили Бандура и Борзенко. Непонятно, почему они так действовали в том эпизоде. Беседин, конечно, молодец. Но для нападающего мало только лишь бороться. Даже если Артем будет раздавать голевые передачи, все равно этого мало. Форвард должен забивать голы», — заявил Леоненко.

Беседин вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и на 74-й минуте встречи был заменен на нападающего Дьемерси Мбокани. На 14-й минуте поединка Беседин отдал голевую передачу на Мораеса.