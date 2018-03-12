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Леоненко высказался о форвардах "Динамо"
17:47 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Специалист считает, что для форварда мало только отдавать голевые передачи

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко высказал свое мнение об игре 21-летнего форварда «Динамо» Артема Беседина по мотивам матча 23-го тура УПЛ "Динамо" — "Верес" (1:0).

«Когда киевляне забивали гол в ворота «Вереса», начудили Бандура и Борзенко. Непонятно, почему они так действовали в том эпизоде. Беседин, конечно, молодец. Но для нападающего мало только лишь бороться. Даже если Артем будет раздавать голевые передачи, все равно этого мало. Форвард должен забивать голы», — заявил Леоненко.

Беседин вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и на 74-й минуте встречи был заменен на нападающего Дьемерси Мбокани. На 14-й минуте поединка Беседин отдал голевую передачу на Мораеса.

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Новости спорта, Артем Беседин, Виктор Леоненко, Жуниор Мораес, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол, Чемпионат Украины.
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