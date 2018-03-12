Стал известен состав сборной Украины на элит-раунд Евро-2018

14 марта начнется сбор юношеской сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2001 года рождения), посвященный подготовке к выступлению в элит-раунде Евро-2018.

Сегодня стал известен список футболистов, которых вызвал на сбор главный тренер команды Олег Кузнецов.

Вратари – Руслан Нещерет ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Шахтер").

Защитники – Алан Аусси, Кристиан Биловар, Николай Ярош (все – "Динамо"), Роман Якуба ("Шахтер"), Владислав Мудрик, Артем Данилюк (оба – "Карпаты").

Полузащитники – Артем Шулянский, Ярослав Надольский, Викентий Волошин, Роман Бодня (все – "Динамо"), Константин Гуров, Михаил Мудрик, Андрей Чирук (все – "Шахтер"), Денис Подручный ("Смена-Оболонь"), Иван Желизко ("Карпаты"), Иван Литвиненко ("Днепр-1").