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Стал известен состав сборной Украины на элит-раунд Евро-2018

Сборная Украины
18:34 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Соперниками нашей команды будут Испания, Сербия и Чехия

14 марта начнется сбор юношеской сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2001 года рождения), посвященный подготовке к выступлению в элит-раунде Евро-2018.

Сегодня стал известен список футболистов, которых вызвал на сбор главный тренер команды Олег Кузнецов.

Вратари – Руслан Нещерет ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Шахтер").

Защитники – Алан Аусси, Кристиан Биловар, Николай Ярош (все – "Динамо"), Роман Якуба ("Шахтер"), Владислав Мудрик, Артем Данилюк (оба – "Карпаты").

Полузащитники – Артем Шулянский, Ярослав Надольский, Викентий Волошин, Роман Бодня (все – "Динамо"), Константин Гуров, Михаил Мудрик, Андрей Чирук (все – "Шахтер"), Денис Подручный ("Смена-Оболонь"), Иван Желизко ("Карпаты"), Иван Литвиненко ("Днепр-1").

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