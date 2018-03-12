Леоненко жестко раскритиковал руководство "Карпат"

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко назвал «Карпаты» непрофессиональным клубом.

«Как это так, что вопросы за Дыминского решает кто-то другой? Это любительский ход, это непрофессионально. «Карпаты» для меня – любительский клуб и будут оставаться таким, пока там работает Друди.

А Козловский в этой ситуации поступил правильно. Снимаю шляпу», – сказал Леоненко.

Напомним, в 2007-2014 годах за «Карпаты» играл Владимир Гудыма. Львовский клуб задолжал украинцу почти 74 тысячи долларов.

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ лишил «Карпаты» 6 очков из-за повторного обращения клуба в гражданский суд по делу Гудымы.

Президент «Руха» Григорий Козловский посодействовал мировому соглашению между львовским клубом и его экс-игроком.