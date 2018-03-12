Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Шевченко объявил список игроков на матчи с Саудовской Аравией и Японией Шевченко объявил список игроков на матчи с Саудовской Аравией и Японией
Новости: "Шахтер" отправился в Рим: список игроков "Шахтер" отправился в Рим: список игроков
Новости: Украинские синхронистки завоевали семь медалей на этапе Мировой серии в Париже Украинские синхронистки завоевали семь медалей на этапе Мировой серии
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 12 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 12 марта
X

Леоненко жестко раскритиковал руководство "Карпат"

Виктор Леоненко
20:24 Сегодня Телеграф
tribuna.com

Новости спорта: Экс-игрок "Динамо" Виктор Леоненко назвал "Карпаты" непрофессиональным клубом.

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко назвал «Карпаты» непрофессиональным клубом.

«Как это так, что вопросы за Дыминского решает кто-то другой? Это любительский ход, это непрофессионально. «Карпаты» для меня – любительский клуб и будут оставаться таким, пока там работает Друди.

А Козловский в этой ситуации поступил правильно. Снимаю шляпу», – сказал Леоненко.

Напомним, в 2007-2014 годах за «Карпаты» играл Владимир Гудыма. Львовский клуб задолжал украинцу почти 74 тысячи долларов.

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ лишил «Карпаты» 6 очков из-за повторного обращения клуба в гражданский суд по делу Гудымы.

Президент «Руха» Григорий Козловский посодействовал мировому соглашению между львовским клубом и его экс-игроком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Виктор Леоненко, Новости футбола, ФК Карпаты, Чемпионат Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом

Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом
Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве

Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Йоахим Лев жестко высказался о бойкоте ЧМ-2018 Вацко - о бразильском новичке "Шахтера" Додо Бернард: В Бразилии показывают в основном чемпионат Англии, но я оказался в "Шахтере"

Последние новости

Бушар из-за плохих результатов теряет спонсоров "Цирковое шоу": в МИД РФ отреагировали на обвинения Британии в шпионском деле Самые красивые восточные невесты в хиджабах (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Украинские синхронистки завоевали семь медалей на этапе Мировой серии
02 Хацкевич объяснил отсутствие Гармаша и Хачериди в заявке на матч против "Вереса"
03 Паралимпиада-2018: медальный зачет 12 марта
04 "Я бы Гармаша убил в раздевалке": Леоненко о красной карточке в матче с "Лацио"
05 "Он не сможет боксировать со мной": Линарес - о бое с Ломаченко
Новости сегодня
21:58 Украина и Нидерланды договорились избегать двойного налогообложения
21:58 Украинский гимнаст получит российское гражданство
21:44 Эстония поддержала инициативу против "Северного потока-2"
21:36 Зинченко выйдет в основе "Ман Сити" на матч против "Стока"
21:24 ГПУ остановила следствие по "деньгам Курченко" против Саакашвили
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Резонансное ДТП в Харькове: показания Зайцевой Резонансное ДТП в Харькове: показания Зайцевой
Новости: В ОБСЕ сделали заявление о ситуации на Закарпатье В ОБСЕ сделали заявление о ситуации на Закарпатье
Новости: Главные темы разговора Порошенко и Могерини Главные темы разговора Порошенко и Могерини
Новости: Актер "Очень странных дел" Финн Вулфард выпустил свой первый клип (Видео) Актер "Очень странных дел" Финн Вулфард выпустил свой первый клип (Видео)
Добавить комментарий
0