"Рома" - "Шахтер": слова Ди Франческо перед матчем

"Матч против Шахтера очень важен для нас, но я бы не назвал его самым важным матчем в сезоне.

Каких ошибок хотелось бы избежать по сравнению с первым матчем с Шахтером? Должны играть лучше в защите – и не один тайм, а весь матч. Да, мы знаем, что Рома играет отлично не всю игру, а только один тайм. Будем надеяться, что в этом матче будет иначе.

Как собираемся играть в матче с Шахтером? Это матч, в котором нельзя ошибаться, и нам надо стараться с самого начала склонить чашу весов в нашу сторону. Игроки должны знать, что мы должны победить. Не играть на ничью.

Самый ли это важный матч в карьере? Я себя ни с кем из великих тренеров Ромы не сравниваю. Будем идти к успеху шаг за шагом.

Мы знаем, что Шахтер любит контролировать игру, поэтому нам надо отыграть на максимуме всю игру. Если Рома будет играть так, как с Наполи, это обеспечит результат? Будет неплохо, если мы сыграем, как с Наполи. Мы показали в этом матче свой характер.

Готовились ли к серии послематчевых пенальти? Да, конечно, подготовились и к этому. В футболе все возможно", – рассказал Ди Франческо.