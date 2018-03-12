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Зинченко выйдет в основе "Ман Сити" на матч против "Стока"

Александр Зинченко
21:36 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Украинец Александр Зинченко выйдет в основе Манчестер Сити на поединок 30-го тура АПЛ против Сток Сити.

Зинченко займет привычную в этом сезоне позицию левого защитника.

Для украинца поединок против Сток Сити станет седьмым в текущем розыгрыше АПЛ и пятым, если считать только выходы в основном составе.

Кроме того, Александр привлекается и к матчам Ман Сити в других турнирах – в этом сезоне на его счету один поединок в Кубке Англии, четыре – в Кубке лиги и один – в Лиге чемпионов.

Поединок Сток Сити – Ман Сити начнется сегодня в 22:00 по Киеву. К этой игре Горожане подходят в статусе лидера чемпионата, тогда как Гончары идут на предпоследнем месте в таблице АПЛ.

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Новости спорта, Александр Зинченко, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, ФК Сток Сити, Футбол, Чемпионат Англии.
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