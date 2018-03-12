Зинченко выйдет в основе "Ман Сити" на матч против "Стока"

Зинченко займет привычную в этом сезоне позицию левого защитника.

Для украинца поединок против Сток Сити станет седьмым в текущем розыгрыше АПЛ и пятым, если считать только выходы в основном составе.

Кроме того, Александр привлекается и к матчам Ман Сити в других турнирах – в этом сезоне на его счету один поединок в Кубке Англии, четыре – в Кубке лиги и один – в Лиге чемпионов.

Поединок Сток Сити – Ман Сити начнется сегодня в 22:00 по Киеву. К этой игре Горожане подходят в статусе лидера чемпионата, тогда как Гончары идут на предпоследнем месте в таблице АПЛ.