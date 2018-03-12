Марлос назвал рецепт успеха в игре с "Ромой"

Атакующий полузащитник донецкого Шахтера Марлос ответил на вопросы журналистов накануне ответного поединка против итальянской Ромы:

– Насколько психологически готовы, ведь завтра 45 тысяч фанатов, а то и больше, будут болеть против вас?

– Завтра у нас отличный шанс сыграть в таком важном поединке. Мы понимаем, как будет сложно. Главное – показывать свою игру. Неважно, сколько будет болеть против нас.

– Изучали ли вы персонально игру защитников Ромы, а именно Александра Коларова?

– Коларов отличный игрок, техничный. Но у нас тоже на каждой позиции отличные игроки. Мы постарались изучить всю Рому и завтра намерены продемонстрировать бой.

– В первом тайме в Харькове Шахтер не был готов к позиционному прессингу Ромы. Нашли ли вы противоядие?

На самом деле, это была определенная адаптация. Не забывайте, мы перед тем матчем провели только одну игру в чемпионате.

Да, были сложности в первом тайме, но послушав Паулу в раздевалке после 1 тайма, во втором мы смогли откорректировать нашу игру.

Отметим, что в первом матче в Харькове Шахтер добыл волевую победу над Ромой (2:1). Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Рома – Шахтер состоится во вторник, 13-го марта, в Риме на Олимпийском стадионе.