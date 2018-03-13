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Фабрегас: Постараюсь сделать все, чтобы Месси почувствовал себя некомфортно

Сеск Фабрегас
08:04 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сеск Фабрегас прокомментировал возможное соперничество на поле с Лионелем Месси.

Испанский полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас прокомментировал возможное соперничество на поле с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 14 марта в Барселоне.

"Если мне посчастливится пересечься с Месси, а мы будем играть примерно в одной зоне, сдержать его будет очень сложно. Но я постараюсь сделать всё возможное, чтобы он почувствовал себя некомфортно и не мог нормально делать свою работу.

Да, я знаю, что Месси хочет победить, но и я хочу того же. Мы находимся в разных командах, и каждый из нас хочет лучшего для своих клубов. В любом случае мы уважаем друг друга", — цитирует Фабрегаса Sports Mole.

Первый матч между "Челси" и "Барселоной" в Лондоне завершился ничьей – 1:1.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, Сеск Фабрегас, ФК Барселона, ФК Челси, Футбол.
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