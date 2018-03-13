Шевченко: С Ярмоленко еще созвонимся

"Я понимаю, что всех болельщиков сборной Украины в первую очередь интересует состояние здоровья футболистов, на которых мы рассчитываем, но их участие в предстоящих матчах пока под вопросом. Мы разговаривали с Андреем Ярмоленко, и договорились, что созвонимся через несколько дней. Если он не сможет полноценно тренироваться, значит, я приму решение, чтобы Андрей остался в клубе и продолжал там набирать форму.

По Яремчуку ждем результатов медицинского обследования, но он приедет в сборную точно. Мы с ним пообщаемся, выясним его ситуацию, а потом посмотрим, как поступить. В команду вызваны семь футболистов, которые могут выступать за молодежную сборную, но на каждого из них мы рассчитываем. Все ребята полетят с нами в Испанию, а после игры с Саудовской Аравией кто-то из них отправится в расположении молодежки на матч с Англией. Кто именно, говорить пока рано.

Дело в том, что у нас сейчас много травмированных игроков, поэтому мы и решили создать резервный список. Там, кстати, присутствует и Юрий Коломоец, но и он пропустил последний матч из-за повреждения. В общем, мы сознательно расширили список, учитывая сложившуюся ситуацию. По соперникам у нас достаточно информации, я уверен, что спарринги с участниками чемпионата мира пойдут нам на пользу. Мы уже готовим теорию для ребят, покажем им сильные и слабые стороны команд.

До старта в официальном турнире у нас не так уж и много времени, поэтому будем стараться совместить две вещи — наигрывать оптимальный на данный момент состав, отрабатывать взаимосвязи и просматривать тех футболистов, которые не так часто играют за сборную", – сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на украинский сектор болельщиков на матч Япония – Украина составляет 25 евро.