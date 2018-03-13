Чемпионат Греции остановлен из-за президента ПАОКа, выбежавшего на поле с пистолетом

На 89-й минуте матча двадцать пятого тура чемпионата Греции ПАОК – АЕК, после того, как арбитр при счете 0:0 не засчитал гол хозяев, президент клуба из Салоник Иван Саввиди выбежал на поле с пистолетом, чтобы разобраться с судьей Георгиосом Коминисом.

"Соревнования не возобновятся до тех пор, пока все не согласятся соблюдать установленные правила, — заявил министр спорта Гиоргос Василиадис после встречи с премьер-министром Алексисом Ципрасом. – В тех условиях, при которых был остановлен матч ПАОК – АЕК, футбола не будет".

ФИФА и УЕФА дистанцировались от инцидента, заявив, что это юрисдикция греческой федерации.

Один из богатейших людей Греции Иван Саввиди родился в Грузии и является бывшим депутатом государственной думы РФ.