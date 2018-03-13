Морозов: Бразильцы "Шахтера" создадут проблемы "Роме"

-"Шахтер" не лучшим образом провел первый тайм в Харькове. Как выдержать стартовый натиск в Риме?

-Стартового натиска не будет. На мой взгляд, "Рома" разложит игру на все 90 минут. Она будет абстрагироваться от счета 1:0, который их очень устраивает. Итальянские футболисты хорошо играют в обороне, неплохо контратакуют. Я думаю, что "Рома" будет и атаковать на половине "Шахтера", и стратегически рассчитывать время, ведь счет 1:0 – это то, что нужно итальянцам.

-Фонсека на своей пресс-конференции сказал, что не будет играть на удержание счета. Насколько такая тактика оправдана?

-Он имеет в виду, что "Шахтеру" нужно обязательно забивать, чтобы проходить дальше. Если команда забьет, то будет больше шансов пройти в четвертьфинал.

-Три недели пройдет с момента последней встречи. Можно ли сказать, что это пойдет на пользу "Шахтеру"? Ведь они провели несколько матчей, и игроки набрали форму.

-Безусловно, это пойдет на пользу "Шахтеру". Мы ждем, что команда будет в более состоятельной и функциональной готовности, потому что интенсивность первого тайма в Харькове "Шахтер" не выдержал. "Рома" забила только один мяч, хоть и моменты были, иначе исход поединка решился бы в первом тайме, было бы 3:0 – и все. Стратегически "горняки" рассчитали все правильно, но они не могли рассчитать мастерство Пятова и оборонительной линии "Шахтера". Команда могла все решить во втором тайме, если б реализовала свои моменты.

-Постоянно меняется линия защиты: например, в последнем матче Матвиенко играл центрального защитника. Это не идет уже на пользу команде?

-Это вынужденные меры из-за дисквалификаций и травм. Матвиенко – очень хороший защитник, как центральный, так и крайний. Он достаточно перспективный для клуба и сборной, мне он симпатичен как игрок. Он обладает высокой скоростью, хорошим качеством начала атак и самоотверженностью, но опыта для еврокубков ему не хватает. Там совсем другой уровень мотивации.

-Какая идеальная связка центральных защитников, на Ваш взгляд?

-Одна позиция ясна всем – Ракицкий, а за вторую позицию с одинаковыми шансами борются три человека. Но у Кривцова травма, а Ордец только восстановился и начал играть. Хочолава – талантливый центральный защитник, но есть проблема с кавказским характером.

-Все проводили аналогии с матчем семилетней давности, когда "Шахтер" выбил "Рому" на этой же стадии. Что у той команды "Шахтера" стоит перенять, чтобы вновь пройти "Рому"?

-Перенять нужно результат, преимущество по ходу игры и реализацию моментов. Я не сомневаюсь, что бразильцы "Шахтера" создадут проблемы обороне "Ромы", но другое дело, как моменты будут реализованы. Мы все хватались за голову, когда Марлос и Факундо Феррейра имели шанс забить, ведь мячу некуда было деваться. Чтобы пройти дальше, "Шахтеру" надо время забить. "Рома" сейчас оправилась после поражения и обыграла на выезде "Наполи" со счетом 4:2, что непросто. Другое дело, если это был всплеск "Ромы", а если это такой уровень команды, то "Шахтеру" будет сложнее. Мы говорили о том, что "Шахтер" через три недели будет более состоятельный, но тут нюанс: "Рома" в ноябре и "Шахтер" прошлого года – это одни команды, в январе – другие, а в марте – уже третьи. Состояние все время меняется не только у команды, но у игроков отдельно, а из этого состоит команда. Многое зависит от внутреннего календаря чемпионатов, и в каких условиях это все происходит. Сыграть с "Наполи" при хороших климатических условиях и на хорошем поле – это одно восстановление, а сыграть в Украине на поле "Карпат" – это другое, ведь воздух более холодный, и грунт – более вязкий.