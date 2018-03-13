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"Стандарты у них очень опасные": Пятов о матче "Рома" - "Шахтер"

Андрей Пятов
14:30 Сегодня Телеграф
zbirna.com

Новости спорта: Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ромой".

"На пользу идет любая победа, и победа "Ворсклой", надеюсь, не будет исключением. Возьмите, например, "Динамо". В прошлом туре киевляне в напряженном динамичном поединке выиграли у "Зари". Да еще и в тяжелых погодных условиях. Безусловно, это придало киевской команде уверенности, и она хорошо провела матч в Риме против "Лацио". Не думаю, что многие ожидали от "бело-синих" такой спокойной игры.

Самыми тяжелыми во вторник будут первые минуты. Все-таки "Роме" нужно забивать. Впрочем, посмотрим. Может, итальянцы начнут спокойно и осторожно, будут опасаться наших контратак и какое-то время ждать ошибки. Предстоит очень интересное противостояние в плане тактики.

Стандарты у них очень опасные. Хватает габаритных игроков, а Александар Коларов и Диего Перотти подают угловые и штрафные, как принято говорить, на ударе. Для вратаря и защитников это всегда неприятно. Но мы анализируем все нюансы.

Уже в перерыве матча в Харькове тренеры успели внести изменения в нашу игру. Нашли они недостатки и по действиям во втором тайме. Подготовка к поединку с "Ромой" — очень серьезная. Нам нужно выполнить на поле все то, что будет требовать Паулу Фонсека", — отметил Пятов в интервью КОМАНДА1.

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