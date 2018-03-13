Стало известно, когда капитан "Динамо" вернется на футбольное поле

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук продолжает восстановление после травмы колена.

Сообщается, что 26-летний футболист может вернуться в строй в середине мая, но все будет зависеть от решения хирурга, который оперировал крестообразную связку футболиста. Свой вердикт он вынесет, как только получит контрольные снимки на финише восстановительной программы футболиста.

Сам Сидорчук возобновил беговую работу.

«Пробежки уже делаю с мячом. Недавно включил венгерку — жонглирую, делаю передачи. Но от рекомендаций врачей не отхожу», — сказал капитан «бело-синих».

Напомним, Сидорчук получил травму в домашнем поединке группового этапа Лиги Европы против «Янг Бойз». В текущем сезоне полузащитник, став в сентябре капитаном «Динамо», провел за клуб 17 поединков в разных турнирах и забил один мяч.