Шовковский - о последних результатах "Динамо" и противостоянии с "Лацио"

"Итальянские команды всегда отличались хорошей организацией игры и умели находить внутри какие-то дополнительные резервы. Это показал и тот же матч Тоттенхэм – Ювентус. Казалось бы, после первой игры, которая завершилась вничью 2:2, у Ювентуса шансы были небольшие, но мы все видели, чем завершилось это противостояние.

Да, результат первого матча для Динамо достаточно приемлемый для того, чтобы с оптимизмом смотреть на ответный матч. Но нельзя сбрасывать со счетов, что итальянские команды, особенно гранды итальянского футбола, к которым, безусловно, относится Лацио, достаточно серьезные соперники, которые готовы преподнести сюрпризы в любом матче.

Всегда перед началом встречи шансы обеих команд приблизительно равны. Многое зависит от того, в каком состоянии к матчу подойдет каждая команда, как она сможет реализовать свои возможности. И нужно учитывать, что Динамо сейчас достаточно молодая команда, которая строится, имеет огромный потенциал, но его еще нужно суметь реализовать. Поэтому будет очень интересная игра, и я надеюсь, что в ней Динамо пройдет дальше", – рассказал легендарный голкипер киевлян.