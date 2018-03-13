Фанаты "Карпат" обратились к президенту "Руха"

Болельщики «Карпат» «Завжди вірні» написали открытое письмо депутату Львовского горсовета и президенту «Руха» из Винников Григорию Козловскому с просьбой спасти львовский клуб.

«Уважаемый Григорий Петрович, выражаем вам свое уважение и благодарность за решение дела бывшего футболиста «Карпат» Владимира Гудымы против львовского клуба. Вы подарили нам надежду...

Ситуация вокруг «Карпат» катастрофическая: зарубежные «гастролеры» и аферисты разрушили наш любимый клуб, уничтожили традиции поколений, превратили победы на поражения.

Григорий Петрович, спасите «Карпаты»! Помогите спасти гордость города Львов! Мы верим, что Вы сможете сплотить вокруг себя неравнодушных политиков, бизнесменов, меценатов для спасения «Карпат».