Президент ПАОКа извинился за инцидент в матче с АЕКом

В концовке встречи в ворота гостей не был засчитан гол, что вынудило президента хозяев выскочить на поле с пистолетом.

Иван Саввиди не применил оружие, однако такое поведение шокировало футбольные власти страны, которые решили на неопределенное время приостановить проведения матчей чемпионата.

«Мне очень жаль, что это произошло, очевидно, что я не имел права выходить на поле. Моя эмоциональная реакция была вызвана общей негативной ситуацией, сложившейся в греческом футболе в последнее время, и всеми неприемлемыми событиями, произошедшими в матче ПАОК — АЕК, — действия судьи, остановка матча, выход на поле десятков болельщиков обеих команд», — цитирует Саввиди Tass.ru.

В свою очередь, президент Суперлиги Гиоргос Стратос заявил, что приостановка чемпионата только повредит.

«Отмена матчей перечеркнет все хорошее, что было сделано. Приостановка чемпионата ставит под угрозу всю спортивную составляющую футбола, не учитывая финансовые моменты».

АЕК лидирует в турнирной таблице с 54 очками. У Олимпиакоса и ПАОКа на один и пять пунктов меньше соответственно.