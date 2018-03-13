Головко вызвал 20 игроков в сборную Украины U-21

Главный тренер сборной Украины U-21 Александр Головко вызвал 20 игроков на матчи квалификации к Евро-2019.

Вратари: Дмитрий Безрук ( «Черноморец»), Владимир Маханьков ( «Динамо»)

Защитники: Василий Кравец ( «Луго», Испания), Иван Зотько ( «Эльче», Испания), Валерий Лучкевич ( «Стандард», Бельгия), Александр Тымчик ( «Заря»), Игорь Кирюханцев ( «Мариуполь»), Павел Лукьянчук ( «Верес»).

Полузащитники: Юрий Вакулко ( «Партизан», Сербия), Николай Шапаренко ( «Динамо»), Максим Лунев, Евгений Чеберко (оба – «Заря»), Александр Пихаленок ( «Мариуполь»), Евгений Цимбалюк ( «Олимпик»), Алексей Гуцуляк, Марьян Швед (оба – «Карпаты»), Максим Третьяков ( «Черноморец»).

Нападающие: Артем Довбик ( «Мидтьюлланд», Дания), Андрей Борячук ( «Мариуполь»), Станислав Беленький ( «Олимпик»).

Сборная Украины U-21 22 марта проведет товарищеский матч против молодежной сборной Словении, а 27 марта – поединок квалификации к Евро-2019 против Англии.

После пяти сыгранных туров украинская сборная занимает третье место в турнирной таблице отбора к молодежному чемпионату Европы-2019.

Отметим, что в финальную стадию Евро-2019 выйдут победители групп и хозяйка турнира – сборная Италии. Четыре команды, которые займут второе место в группе и будут иметь лучшие показатели в матчах с первой, третьей, четвертой и пятой сборными групп, разыграют еще две путевки в плей-офф.