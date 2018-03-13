Зеедорф рассказал, почему Коваль не играет за "Депортиво"

Тренер испанского Депортиво Кларенс Зеедорф считает, что украинский голкипер Максим Коваль уступает своему конкуренту Рубену Мартинесу:

"В матче против Эйбара не только он (Максим Коваль – прим. ред.) совершил ошибку. Дело в том, что Рубен Мартинес на данный момент выглядит лучше, чем Коваль, у него есть опыт и характер. Я предоставил шанс Ковалю, но я также все еще верю в Рубена. Думаю, что испанец более технически подготовлен. Так думаю не только я, а и весь тренерский штаб. Коваль должен продолжать работать.

Мартинес – основной голкипер? Да. Думаю, он заслуживает нашего доверия. Он провел очень хорошие матчи и совершил несколько сейвов. Депортиво пропустило так много голов не только по вине голкиперов, а и из-за индивидуальных ошибок защитников", – сказал Зеедорф в комментарии испанскому ресурсу La Voz de Galicia.