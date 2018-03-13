"Рома" минимально обыграла "Шахтер" и вышла в 1/4 финала ЛЧ

В начале второго тайма форвард хозяев Джеко реализовал выход один на один после паса из глубины поля от Кевина Строотмана, принеся победу Волкам и в матче, и в противостоянии вообще.

Шахтер больше владел мячом по ходу встречи, однако долгое время имел перевес в противостоянии, поэтому не стремился атаковать. Рома воспользовалась одним из немногих своих шансов.

Организовать давление Горнякам не удалось во многом благодаря удалению Ивана Ордеца за фол последней надежды. В меньшинстве у Шахтера было не так много шансов отыграться.

В итоге, из-за правила выездного гола Шахтер покинул Лигу чемпионов, и теперь сосредоточится на внутренних соревнованиях.