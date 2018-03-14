Моуринью о вылете из Лиги чемпионов: У нас нет времени на драму

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Севильи» (1:2, 0:0).

«Знал, что первый гол будет очень важен. Не только из-за счета в первой игре, но и из-за хода этого матча.

Мы с первой минуты пытались действовать агрессивно и интенсивно, но не забили. «Севилья» постепенно стала держать мяч, они хорошо контролировали игру.

У нас были хорошие моменты, чтобы забить, а после гола «Севильи» в игре стало значительно больше эмоций. Второй гол сделал нашу задачу невыполнимой.

Мы проводили хорошие отрезки, но не контролировали игру. Но я не могу сказать, что что-то было не так с моими футболистами, с их желанием.

Это футбол. Мы проиграли, но завтра новый день, а субботу следующий матч. Я рад, что игроки не скрывают своей грусти, но у нас нет времени на драму», – сказал Моуринью.

«Это не конец света. Я сидел в этом кресле дважды, когда, работая с «Порту» и «Реалом», выбивал «МЮ» из Лиги чемпионов на «Олд Траффорд». Так что, думаю, ничего нового для клуба не случилось.

Хотя, конечно, быть тренером «МЮ» и вылетать из Лиги чемпионов дома выглядит как бред», – подытожил тренем "МЮ".