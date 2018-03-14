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Ди Франческо: Футболисты Ромы сыграли матч всей своей жизни

Эусебио Ди Франческо
07:19 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер Ромы Эусебио Ди Франческо поделился впечатлениями от победы над Шахтером.

Накануне Рома на Стадио Олимпико обыграла Шахтер со счетом 1:0 в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

По итогам поединка главный тренер римлян Эусебио Ди Франческо остался доволен действиями своих подопечных.

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"Буквально несколько дней назад говорил с тренером Севильи Винченцо Монтеллой и подумали, что мы могли бы встретиться в финале. Будем надеяться, это был знак нам. На самом деле мне не так важно, против кого играть в следующей стадии. Сперва надо просто осознать, что мы идем дальше".

"Мои футболисты сегодня если и не сыграли матч всей своей жизни, то были близки к этому. Это невероятный результат! Несмотря на некоторые сложные времена, мы проводим отличный сезон, прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов. У меня аж мурашки по коже бегают, как, думаю, и у наших болельщиков", — сказал Ди Франческо.

Напомним, что в параллельном матче Севилья обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд со счетом 2:1 и пробилась в 1/4 финала турнира.

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