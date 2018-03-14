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Моуриньо: Мы проиграли, но завтра будет еще один день

Жозе Моуриньо
08:01 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Португальский наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от "Севильи".

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после вылета своей команды из Лиги чемпионов (1:2 по сумме двух матчей с «Севильей») отметил важность первого забитого мяча.

«Первый гол всегда важен. Причём не только из-за результата первого матча, но и из-за характера игры.

С первых минут мы старались действовать агрессивно. Но мы не забили, а «Севилья» постепенно забрала мяч под свой контроль.

У нас были отличные шансы забить, но они забили первыми, и после этого игра стала намного эмоциональнее. Второй гол нас уничтожил.

Мы проводили хорошие отрезки, но не имели контроля над игрой. Я, правда, не могу сказать, что мои игроки не хотели выиграть.

Это футбол. Мы проиграли, но завтра будет ещё один день, а в субботу — ещё один матч.

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Хорошо, что игроки не скрывают своего разочарования, но у нас нет времени на переживания", — приводит слова Моуринью BBC Sport.

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Новости спорта, Жозе Моуриньо, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Севилья.
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