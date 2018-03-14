Лига чемпионов: антирекорд "Шахтера" и блестящая статистика "Севильи"

По данным InStat, последний раз с донецкой командой такое случалось 15 сентября 2015 года в гостевой встрече ЛЧ с «Реалом» (0:4).

«Севилья» нанесла 23 удара по воротам «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов. В этом сезоне ещё никому не удавалось так много бить по воротам «МЮ» на его поле. Второй результат сезона по количеству ударов на «Олд Траффорд» принадлежит «Челси» – 25 февраля в матче АПЛ «синие» нанесли 14 ударов, но проиграли со счетом 1:2.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» стал самым «ударным» на стадии 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Команды суммарно нанесли 39 ударов. На втором месте по этому показателю игра «Баварии» и «Бешикташа» в Мюнхене (33 удара).

Форвард «Севильи» Виссам Бен-Йеддер в ответном матче с «Манчестер Юнайтед» сумел оформить дубль, проведя на поле всего 22 минуты. Игрок в этом розыгрыше Лиги чемпионов тратит на гол в среднем 65 минут. Лучше показатель только у нападающего «Реала» Криштиану Роналду (63 минуты на гол). На третьем месте – новичок «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который на групповом этапе в составе «Ливерпуля» тратил на гол 73 минуты.