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Пятов: К сожалению, в Украине мы редко играем в таких условиях, как на "Стадио Олимпико"

Андрей Пятов
10:14 Сегодня Телеграф
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Голкипер Шахтера Андрей Пятов проанализировал поражение Роме (0:1).

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы.

– Вы согласны с тем, что в таких противостояниях долю матча решает даже одна ошибка?

– Так и получилось в нашей игре с Ромой. В первом тайме мы хорошо выглядели. Многие аспекты игры у нас получались, кое-что не получалось. Допустили ошибку и это выбило нас из колеи. Долго не могли прийти в себя. Но я считаю вдесятером мы играли лучше, чем в полном составе.

– В эпизоде с пропущенным голом неправильно делали искусственный офсайд?

–  Не знаю. Это уже тренер нам расскажет. Хотел бы отметить атмосферу на Стадио Олимпико. Почти полный стадион – это 12-й игрок. В таких условиях всегда приятно играть. К сожалению, в Украине мы редко играем в таких условиях.

Хотел бы отметить, что на матче было достаточно много наших фанатов. Когда в день игры гуляли по городу, то очень много фотографировались с фанатами. Я слышал их поддержку и даже на разминке обратил внимание, как они кричали: Шахтер! Это было очень приятно и важно для нас.

– Как Иван Ордец перенес свое удаление, потому что после игры он отказался говорить с прессой?

– Нормально. А что ему в той ситуации оставалось делать? Джеко выиграл корпус. Хорошо сыграл и было очень сложно. Несмотря на всю силу римлян, считаю, что эта команда ничем нас не сильнее. По игре это видно. Что они за игру создали? Один удар между ног прошел. А так особо нечего и вспомнить. Они создавали на наших ошибках. Обидно, что мы в створ ворот ни разу не пробили. У нас были только полумоменты.

– Есть мнение, что в чемпионате Украины у вас нет сильных оппонентов. И это негативно сказывается на команде. А у Ромы как раз внутренняя конкуренция и больше опыта таких лобовых матчей.

–  В чемпионате Украины мы постоянно проводим матчи на половине поля соперника. Мы к этому уже привыкли. А тут нужно было выстраивать другую тактику. В Лиге чемпионов все хотят играть и изучают друг друга. Совсем другая игра.

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– Какие эмоции после вылета с Лиги чемпионов?

– Сейчас нужно успокоится, все спокойно проанализировать и потом уже говорить об ошибках в этом противостоянии, – сказал Пятов в комментарии Tribuna.com.

Напомним, что Шахтер не сумел навязать борьбу Роме и покинул Лигу чемпионов.

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Новости спорта, Андрей Пятов, ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол.
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