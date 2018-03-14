Лукаку: Многие в раздевалке не понимают, что произошло

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2) и вылет из турнира.

«Что-то было не так, некоторые игроки как будто прятались. Думаю, мы неплохо начали, но потом отдали сопернику контроль над ситуацией и не реализовали несколько полумоментов. После пропущенного гола мы пытались наладить игру, но пропустили ещё. Нам следовало сыграть гораздо лучше сегодня, и, учитывая состав, я считаю, мы должны были пройти в следующую стадию турнира. Но мы этого не заслужили, потому что были недостаточно хороши.

Многие в раздевалке разочарованны и не понимают, что произошло, но сейчас нам остаётся только бороться за Кубок Англии – последний оставшийся трофей, на который мы претендуем в этом сезоне», — цитирует Лукаку Goal со ссылкой на BT Sports.