"Барселона" - "Челси": где и когда смотреть матч

14 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Челси". Встреча пройдет на "Камп Ноу".

Начало встречи - в 21:45.

Прямую трансляцию матча "Барселона" - "Челси" в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2".

Напомним, в первом поединке 1/8 финала, который состоялся в Лондоне 20 февраля, команды разошлись миром - 1:1. У "Челси" в той встрече отличился Виллиан, а у "Барселоны" ответный гол забил Лео Месси.

К слову. вчера донецкий "Шахтер" проиграл "Роме" и прекратил борьбу в Лиге чемпионов.