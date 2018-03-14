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"Барселона" - "Челси": где и когда смотреть матч

ФК Челси
12:46 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: В среду, 14 марта, на "Камп Ноу" (Испания) состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Челси".

14 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Челси". Встреча пройдет на "Камп Ноу".

Начало встречи - в 21:45.

Прямую трансляцию матча "Барселона" - "Челси" в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2".

Напомним, в первом поединке 1/8 финала, который состоялся в Лондоне 20 февраля, команды разошлись миром - 1:1. У "Челси" в той встрече отличился Виллиан, а у "Барселоны" ответный гол забил Лео Месси.

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К слову. вчера донецкий "Шахтер" проиграл "Роме" и прекратил борьбу в Лиге чемпионов.

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