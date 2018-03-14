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Слова Конте перед матчем "Барселона" - "Челси"

Антонио Конте
13:27 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Антонио Конте поделился ожиданиями от ответного матча с "Барселоной".

Главный тренер "Челси" Антонио Конте перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" пообщался с журналистами на традиционной предматчевой пресс-конференции. Напомним, что первая встреча в Лондоне закончилась со счетом 1:1.

"Камп Ноу" — фантастический стадион. Думаю, каждый игрок немного волнуется, ступая на его поле. Многие мои футболисты никогда не играли здесь. Раз уж это их первый раз, надо сделать всё возможное.

В первом матче мы показали хорошую игру, почти идеальную, и это против команды, которую я считаю одной из лучших в мире. Счет первой встречи дает преимущество "Барселоне", они постараются выиграть. Нам следует сохранять концентрацию на протяжении всего матча.

Мы должны остаться в этом турнире, будет непросто. Но если мы хотим пройти в следующий раунд, нужно выкладываться в каждом моменте", — приводит слова Конте пресс-служба клуба.

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Напомним, матч "Барселона" - "Челси" состоится в среду 14 марта и начнется в 21:45.

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Новости спорта, Антонио Конте, Лига Чемпионов, ФК Барселона, ФК Челси.
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