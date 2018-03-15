"Не надо с ним бороться": Шовковский - о поведении Гармаша

Легендарный вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский в интервью журналистам поделился своим мнением о поведении Дениса Гармаша и том, может ли президент клуба Игорь Суркис повлиять на него.

«И не надо с ним бороться. Его надо воспринимать таким, какой он есть, или не воспринимать вообще. Изменить человека в возрасте 30 лет фактически невозможно, так как это сформировавшаяся личность».

Напомним, Гармаш был удален в первом матче Лиги Европы против «Лацио» (2:2) уже после завершения поединка, когда полез разбираться с арбитром.

Игорь Суркис заявлял, что Гармаш – это Гармаш и изменить его нельзя.