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"Не надо с ним бороться": Шовковский - о поведении Гармаша

Александр Шовковский
06:41 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал поведение Дениса Гармаша.

Легендарный вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский в интервью журналистам поделился своим мнением о поведении Дениса Гармаша и том, может ли президент клуба Игорь Суркис повлиять на него.

«И не надо с ним бороться. Его надо воспринимать таким, какой он есть, или не воспринимать вообще. Изменить человека в возрасте 30 лет фактически невозможно, так как это сформировавшаяся личность».

Напомним, Гармаш был удален в первом матче Лиги Европы против «Лацио» (2:2) уже после завершения поединка, когда полез разбираться с арбитром.

Игорь Суркис заявлял, что Гармаш – это Гармаш и изменить его нельзя.

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Все по теме:

Новости спорта, Александр Шовковский, Денис Гармаш, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Лацио, Футбол.
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