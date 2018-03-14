Лидер "Лацио" не сыграет против "Динамо"

Сегодня утром футболисты Лацио провели тренировку, а после нее вылетели в Киев, однако официально клуб еще не опубликовал заявку игроков на завтрашний поединок с Динамо.

Однако итальянская пресса утверждает, что против киевлян не сыграет Милинкович-Савич — сербский хавбек чувствует усталость и наставник Симоне Индзаги решил предоставить ему отдых.

23-летний игрок в нынешнем сезоне провел 32 матча, забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.

Не сыграет травмированный хавбек Адам Марушич, а защитник Мартин Касерес остается под вопросом.

Первый матч в Риме завершился со счетом 2:2.

Лацио перед игрой в Киеве в матче чемпионата Италии сыграл 2:2 с Кальяри.