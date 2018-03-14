Капитан "Динамо" - о предстоящем матче против "Лацио"

Защитник киевского Динамо Николай Морозюк ответил на вопросы журналистов перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против итальянского Лацио:

"У нас боевой настрой, мы готовимся к очень серьезной игре. Хотим выполнить задачу и намерены добиться положительного результата для нас.

Чиро Имобилле? В составе Лацио не только один Имобилле, есть группа игроков, которые хороши в атаке. Очень индивидуально сильные игроки. Вся команда должна уделять максимум внимание игре в обороне, а не лишь защитники.

Мы прочувствовали на себе силу соперника, знаем с кем имеем дело. Завтра мы подготовимся нужным образом и сыграем, так как умеем, продемонстрировав лучшее свои качества. Нас придут поддержать много зрителей.

У нас не будет четкого плана оборонятся или атаковать. У нас есть своя стратегия, свой план на игру. Мы не будет отсиживаться в обороне и отбиваться все 90 минут", – сказал Морозюк на предматчевой пресс-конференции.