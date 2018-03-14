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Бернард рассказал о своем будущем

Бернард
20:54 Сегодня Телеграф
tribuna.com

Новости спорта: Хавбек "Шахтера" рассказал, что хочет покинуть клуб

Полузащитник «Шахтера» Бернард прокомментировал выездной матч против «Ромы» (0:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, а также рассказал, что хочет покинуть донецкий клуб.

«Обе команды создали несколько возможностей. Это была сложная игра и нам было грустно, потому что даже в меньшинстве мы все еще владели мячом. Терпение, теперь нужно смотреть вперед.

Трудно сказать, что правильно или неправильно. Футбол хорош именно из-за этого, не всегда побеждает тот, кто получает преимущество. У нас было две возможности дома, мы могли выиграть с более комфортным преимуществом. Мы исправим ошибки, чтобы они не повторялись.

У меня заканчивается пятилетний контракт. С новым тренером у меня появилось больше возможностей и стало хорошо. Пока нет ничего определенного, ничего окончательного, я изучу предложения, которые появились, и выберу лучший вариант продолжения карьеры. Я уже ясно дал понять клубу, что я не хочу оставаться, и что я ищу и стремлюсь к большим вершинам», - сказал Бернард.

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Новости спорта, Бернард, Новости футбола, ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол.
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