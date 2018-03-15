Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов

В восьмерку сильнейших команд Европы вошли представители четырех стран.

Все участники 1/4 финала Лиги чемпионов 2017/18:

Бавария (Германия)

Барселона (Испания)

Ливерпуль (Англия)

Манчестер Сити (Англия)

Реал Мадрид (Испания)

Рома (Италия)

Севилья (Испания)

Ювентус (Италия)

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 16 марта. Онлайн трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени.