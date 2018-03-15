Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости спорта: Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов-2017/18.
В восьмерку сильнейших команд Европы вошли представители четырех стран.
Все участники 1/4 финала Лиги чемпионов 2017/18:
Бавария (Германия)
Барселона (Испания)
Ливерпуль (Англия)
Манчестер Сити (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Рома (Италия)
Севилья (Испания)
Ювентус (Италия)
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 16 марта. Онлайн трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени.