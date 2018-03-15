Иньеста озвучил дату решения выбора между "Барселоной" и Китаем

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мыслями о своём будущем по окончании ответной встречи Лиги чемпионов с «Челси», в которой его команда одержала победу со счётом 3:0.

«До 30 апреля я должен принять решение о том, продолжать играть в «Барселоне» либо переезжать в Китай. Сейчас я должен оценить, что будет лучше для меня и для клуба», — приводит слова Иньесты AS.

Ранее СМИ сообщили об интересе к Андресу Иньесте со стороны китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Отмечалось, что испанцу могут предложить годовой оклад в размере € 35 млн.