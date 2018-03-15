Сегодня стартует продажа билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве

Финал самого престижного турнира старого света в этом сезоне пройдет в Киеве на НСК Олимпийский.

Сегодня, 15 марта, на официальном сайте УЕФА начнется прием заявок на получение билетов на финальную игру. Заявки будут приниматься в течение одной недели.

Если спрос на билеты превысит предложение, то будет проведена лотерея, участие в которой примут все корректно поданные заявки.

Прием заявок начнется в 15:00 по киевскому времени. Очередность подачи заявок в рамках указанного срока значения не имеет. Цены на билеты будут обнародованы также сегодня.

Отметим, что один человек может подать заявку не более чем на два билета. Ответ от УЕФА можно будет получить до 6 апреля посредством электронной почты.