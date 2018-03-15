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Слова Индзаги перед матчем "Динамо" - "Лацио"

Симоне Индзаги
11:21 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер Лацио Симоне Индзаги ответил на вопросы журналистов накануне игры с Динамо в Лиге Европы.

- Вы осознаете важность завтрашней игры? Поражение может стать серьезным ударом для команды…

- Мы все понимаем эту ответственность, много усилий было вложено в прошлом и этом году, чтобы добраться до этой стадии Лиги Европы. 1/8 Лиги Европы – очень важная стадия и мы максимально выложимся в матче.

- Вы стремитесь в Лигу чемпионов, но на днях Арсен Венгер, наставник Арсенала, называл лучшие клубы в Лиге Европы в этом сезоне и Лацио в этом списке не было…

- Это 43-й матч в этом сезоне и пока все складывается успешно. Мы заслуживаем пройти дальше. А что говорят другие люди… это не важно. Мы со всей серьезностью готовимся к матчу и постараемся выложиться на все 100 процентов.

- Луис Альберто накануне стал отцом. Можно ли рассчитывать на его участие в матче?

- Завтрашний матч покажет, какой состав лучше. Луис Альберто претендует на одно место с Мурджей в центре поля, а Фелипе Андерсон точно будет играть в атаке.

- Что скажете о Динамо?

- Динамо — сильная команда с европейскими традициями. Есть много сильных исполнителей, они не играют от обороны. Мы бы хотели, чтобы наша острота в матче была на уровне матчей с Миланом и Ювентусом, а не как в прошлой игре.

- С 46 по 60 минуту вы пропустили в этом сезоне 13 голов. С чем это связано?

- В пошлом сезоне в 19 матчах мы пропустили только 2 гола на своем поле в первом тайме, но потом этот отрезок увеличился. Я бы не сказал, что это критично. Мы, как и все команды, стараемся забивать и забивать чуть больше, чем соперник.

- 18 лет назад именно в этот день вы забили 4 гола Марселю. Кто может сделать то же самое для Лацио?

- Я помню тот матч, это были очень важные голы. У нас в команде есть Луис Альберто, который тоже умеет забивать важные мячи.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Лацио состоится в четверг, 15 марта. Начало встречи в 20:00 по киевскому времени.

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Новости спорта, Лига Европы, Симоне Индзаги, ФК Динамо (Киев), ФК Лацио.
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