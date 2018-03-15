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"Динамо" - "Лацио": где и когда смотреть матч Лиги Европы
11:46 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Где смотреть ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы Динамо Киев – Лацио.

Киевское Динамо в четверг, 15 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором на домашнем стадионе примет Лацио.

В прямом эфире поединок Динамо Киев – Лацио покажут каналы Украина и Футбол 2. Также данный матч можно посмотреть на канал МАТЧ! Футбол 1.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо Киев – Лацио состоится в 15 марта в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев – Лацио, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Новости спорта, Лига Европы, ФК Динамо (Киев), ФК Лацио.
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