"Динамо" - "Лацио": где и когда смотреть матч Лиги Европы

Киевское Динамо в четверг, 15 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором на домашнем стадионе примет Лацио.

В прямом эфире поединок Динамо Киев – Лацио покажут каналы Украина и Футбол 2. Также данный матч можно посмотреть на канал МАТЧ! Футбол 1.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо Киев – Лацио состоится в 15 марта в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев – Лацио, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.