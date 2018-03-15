Конте: Лучший футболист в мире решил исход противостояния

Челси уступил Барселоне со счетом 0:3 и по сумме двухматчевого противостояния (1:4) покинул нынешний розыгрыш Лиги чемпионов.

"Месси решил исход этого противостояния. Мы говорим о лучшем футболисте в мире. Нам немного не повезло в этих двух матчах — мы четыре раза попали в каркас ворот. Барселона же очень четко реализовывала свои моменты. У нас тоже были возможности, но мы не смогли ими воспользоваться", — сказал Конте после игры.

"Месси сделал игру, но мы не должны ни о чем сожалеть. Мы говорим о футболисте, который каждый год забивает по 60 мячей. Это не просто топовый игрок, это суперзвезда".

"Я должен быть доволен самоотдачей игроков. Горжусь ими, ведь сегодня они отдали все силы. Скажу, что мы не заслужили столь крупного поражения. Я не жалуюсь. Мы должны двигаться дальше и готовиться к воскресному матчу с Лестером".

"Если вы смотрели игру, то знаете, что результат не соответствует тому, как проходил матч. Мы ужасно начали, пропустили уже на третьей минуте, но затем долгое время диктовали условия на поле", — резюмировал наставник "синих".