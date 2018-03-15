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УЕФА может наказать "Рому" за задержку игры болл-боями в матче с "Шахтером"

Рома - Шахтер
15:06 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Дело будет рассмотрено комитетом по контролю, этике и дисциплине Европейского союза футбольных ассоциаций 31 мая

Комитет по контролю, этике и дисциплине Европейского союза футбольных ассоциаций открыл дело против итальянской "Ромы" по итогам домашней встречи Лиги чемпионов с донецким "Шахтером".

В опубликованном в четверг, 15 марта, пресс-релизе итальянский клуб обвиняется в том, что во время матча в Риме болельщики использовали фейерверки, а также в "затяжке времени болл-боями (мальчиками, подающими мячи. - Ред.)".

Дело по эти двум статьям дисциплинарного регламента - соответственно 16 (2) и 11 (1) - будет рассмотрено комитетом 31 мая.

Напомним, в этом поединке "Рома" победила "Шахтер" 1:0 и по правилу выездного гола (первая игра - 1:2) вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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