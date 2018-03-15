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Блохин: У "Лацио" больше поводов для риска

Олег Блохин
14:32 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Экс-тренер «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин поделился мнением о предстоящем матче киевлян с «Лацио» и о Денисе Гармаше.

«Все говорили, что «Динамо» показывает слабую игру и вряд ли что-то сможет противопоставить римской команде. Вопреки этому мнению, на выезде киевляне сумели показать качественный и результативный футбол.

Игра показала, что «Динамо» способно бороться с этим соперником. Это был приятный сюрприз, в том числе и для меня. По сравнению с матчами с АЕК команда очень сильно прибавила.

После ничьей в первом матче – 2:2 я оцениваю шансы команд на общий успех, как равные. Никому не отдаю предпочтения. Вся борьба еще впереди. Хотя, незначительное преимущество возможно и есть у «Динамо».

Наша команда играет дома и, исходя из результата первого матча, у нее нет необходимости большими силами идти вперед. Можно плотно и компактно сыграть в обороне. У «Лацио» больше поводов для риска. Нужно этим воспользоваться.

Денис очень хороший футболист. Убежден, он нужен «Динамо». Говорю это, как тренер, который с ним работал. Но, конечно его систематические выходки не идут на пользу команде. С этим нужно что-то делать.

Гармашу просто сейчас нужно хорошенько вправить голову. Необходимо немного поработать над его воспитанием. Своим поведением он подводит не себя, а команду и клуб. Денис должен это, наконец, понять.

Но в его футбольных качествах сомневаться не приходится. Он опытный и квалифицированный игрок. Просто нужно доходчиво объяснить, как нужно себя вести на поле», – сказал Блохин.

Матч «Динамо» – «Лацио» состоится сегодня. Начало – 20.00.

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Новости спорта, Лига Европы, Олег Блохин, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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