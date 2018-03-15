Сборная Японии назвала состав на матч с Украиной

Сборная Японии, в рамках подготовки к чемпионату мира, проведет товарищеские матчи против сборных Мали и Украины (27 марта).

Наставник команды Вахид Халилходжич вызвал на матчи игрока мексиканской Пачуки Кейсуке Хонду, которого не использовал в ноябрьских матчах сборной.

Остались вне заявки травмированные Синдзи Кагава и Майя Йосида, а Синдзи Оказаки будет продолжать восстановление после травмы в клубе.

Вратари: Эйджи Кавашима, Масааки, Хигашигучи, Косуке Накамура

Защитники: Юто Нагатомо, Томоаки Макино, Масато Моришиге, Томоя Угадзин, Хироки Сакаи, Шинтаро Курумайя, Гэн Сёдзи, Ватару Эндо, Наомичи Уеда

Полузащитники: Макото Хасэбэ, Хотару Ямагути, Риота Мориока, Гаку Сибасаки, Рёта Осима, Кенто Мисао

Нападающие: Кейсуке Хонда, Ю Кобаяси, Юя Осако, Генки Нарагути, Такаси Усами, Кенью Сугимото, Юя Кубо, Сёя Накадзима

Отметим, что на чемпионате мира Япония попала в одну группу с Колумбией, Сенегалом т Польшей.