Защитник "Динамо": В нашей паре до сих пор фаворитом является "Лацио"

Кадар считает Лацио одной из лучших команд Италии.

"Лацио — жесткий соперник, одна из лучших команд в Италии, с топ-игроками в составе. Как и в Риме, в Киеве нас ждет тяжелая встреча. Конечно, на выезде мы достигли хорошего результата, но впереди еще 90 минут, в течение которых мы снова должны бороться на поле, быть максимально сконцентрированными и, надеюсь, при поддержке наших болельщиков, получим хороший результат и пройдем в следующую стадию", — рассказал Кадар клубной пресс-службе.

Динамо забило сыграло вничью 2:2 на выезде, но Кадар все равно считает фаворитом римлян.

"Всегда хорошо играть на выезде в первом матче, ведь, если удается забить, автоматически становишься лидером. Но, мне кажется, что в нашей паре до сих пор фаворитом является Лацио. Повторюсь, результат первого матча, действительно, комфортный, но дома мы должны играть так, будто счет 0:0. Все игроки должны выходить на поле с чистыми головами, без мыслей о выездном результате, и делать то же, что и в Риме".

Киевлянам для выхода дальше можно даже сыграть вничью 0:0 или 1:1.

"Будет замечательно, если игра завершится ничьей 0:0. Не важно, как, с каким счетом, но мы должны пройти в следующий этап. Я буду доволен любому результату, который позволит нам это сделать. Конечно, будет трудно, но, надеюсь, все хорошо подготовятся к игре в четверг".

"Иммобиле и Андерсон? Однозначно, лучшие игроки в составе римской команды. За 90 минут они могут иметь только один шанс и превратят его в гол — именно так делают игроки топ-уровня. В домашней игре мы должны быть с ними чрезвычайно бдительными и внимательными, чтобы больше не позволить им забить".

"Тактика Динамо? Думаю, она будет похожа на первый матч, правда, с некоторыми различиями, ведь не все футболисты смогут принять участие в матче, в частности, вы знаете, что красную карточку получил Гармаш, поэтому определенные изменения обязательно будут. Но рассуждать на эту тему — дело тренера. Мое дело — выходить на поле и прилагать максимальные усилия, чтобы достичь хорошего результата для своей команды".

Журналист отметил, что в последнее время болельщики и эксперты высоко оценивают игру Тамаша.

"Конечно, приятно знать, что люди довольны моей игрой. Их дело — оценивать, и если они дают моей игре высокую оценку, однозначно, это придает мне уверенности. Но вместе с тем могу сказать, что я имею достаточно сильный характер, чтобы не придавать этому слишком большого значения. Я знаю, что делаю не так, что должен совершенствовать, которых ошибок не допускать и над чем работать, поэтому в состоянии самостоятельно делать выводы. Отмечу, что мне стало легче играть в команде. Год назад я переехал в новую страну, столкнулся с новым языком, все отличалось от того, к чему я привык. А сейчас для меня все гораздо легче, ведь я знаю, чего ожидать, могу многое предусмотреть. Поэтому и моя игра значительно улучшилась".

Матч Динамо – Лацио начнется сегодня в 20:00 по киевскому времени.